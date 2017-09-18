Авторы Fortnite добавили в игру поддержку кросс-платформенности

Пользователи reddit нашли в Fortnite функцию кросс-платформенной игры между PS4 и Xbox One. Доказательством этого стало появление в матчах на PS4 игроков с пробелами в никах — сделать такое в PSN невозможно.

Сначала один из пользователей опубликовал соответствующий скриншот. После этого другой поделился фотографией, как он и его сын играют вместе на PS4 и Xbox One.