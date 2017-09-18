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Опубликовано 18 сентября 2017, 17:31

Авторы Fortnite добавили в игру поддержку кросс-платформенности

Разработчики пока не анонсировали официально это нововведение, но игроки уже тестируют его.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/GameSpot

Скриншот видео youtube.com/GameSpot

Пользователи reddit нашли в Fortnite функцию кросс-платформенной игры между PS4 и Xbox One. Доказательством этого стало появление в матчах на PS4 игроков с пробелами в никах — сделать такое в PSN невозможно.

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В Fortnite появилась функция кросс-платформенной игры между PS4 и Xbox One

Скриншот видео youtube.com/GameSpot

Сначала один из пользователей опубликовал соответствующий скриншот. После этого другой поделился фотографией, как он и его сын играют вместе на PS4 и Xbox One.

Разработчики Fortnite пока не комментируют нововведение.

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Сергей Сурепин
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