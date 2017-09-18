Логотип Angry Birds появился на форме "Эвертона"
Футболисты английской команды вышли в обновлённых футболках на матч с "Манчестер Юнайтед".
Фото © evertonfc.com
Финская компания Rovio подписала контракт на размещение символики Angry Birds на левом рукаве футболки игроков английского футбольного клуба "Эвертон". Стороны заключили договор на несколько лет.
Создатели Angry Birds и футбольный клуб "Эвертон" заключили рекламный контракт
Фото © evertonfc.com
Впервые в форме с символикой Angry Birds спортсмены появились на поле в матче с "Манчестер Юнайтед". Игра прошла 17 сентября.
Встреча завершилась со счётом 4:0 — "Эвертон" проиграл.