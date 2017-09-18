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Опубликовано 18 сентября 2017, 17:57

Логотип Angry Birds появился на форме "Эвертона"

Футболисты английской команды вышли в обновлённых футболках на матч с "Манчестер Юнайтед".

Фото &copy; evertonfc.com

Фото © evertonfc.com

Финская компания Rovio подписала контракт на размещение символики Angry Birds на левом рукаве футболки игроков английского футбольного клуба "Эвертон". Стороны заключили договор на несколько лет.

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Создатели Angry Birds и футбольный клуб "Эвертон" заключили рекламный контракт

Фото © evertonfc.com

Впервые в форме с символикой Angry Birds спортсмены появились на поле в матче с "Манчестер Юнайтед". Игра прошла 17 сентября.

Встреча завершилась со счётом 4:0 — "Эвертон" проиграл.

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Сергей Сурепин
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