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Опубликовано 18 сентября 2017, 18:19

В Injustice 2 появится Райден

Разработчики популярного файтинга выпустят обновление уже в следующем месяце. Точной даты пока нет.

Скриншот видео Injustice

Скриншот видео Injustice

Студия NetherRealm показала новый трейлер Injustice 2. Разработчики представили второго персонажа из набора Fighter Pack 2 — им стал Райден, бог грома из Mortal Kombat.

Новый персонаж появится в игре в октябре этого года. Владельцы Fighter Pack 2 уже получили Чёрную Манту. Третьим персонажем набора станет Хеллбой.

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Райден — новый персонаж Injustice 2

Скриншот видео Injustice

Также владельцы Fighter Pack 2 получат новый облик для Чёрной Молнии.

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Сергей Сурепин
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