В Injustice 2 появится Райден
Разработчики популярного файтинга выпустят обновление уже в следующем месяце. Точной даты пока нет.
Студия NetherRealm показала новый трейлер Injustice 2. Разработчики представили второго персонажа из набора Fighter Pack 2 — им стал Райден, бог грома из Mortal Kombat.
Новый персонаж появится в игре в октябре этого года. Владельцы Fighter Pack 2 уже получили Чёрную Манту. Третьим персонажем набора станет Хеллбой.
Райден — новый персонаж Injustice 2
Также владельцы Fighter Pack 2 получат новый облик для Чёрной Молнии.