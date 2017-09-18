В Injustice 2 появится Райден

Студия NetherRealm показала новый трейлер Injustice 2. Разработчики представили второго персонажа из набора Fighter Pack 2 — им стал Райден, бог грома из Mortal Kombat.

Новый персонаж появится в игре в октябре этого года. Владельцы Fighter Pack 2 уже получили Чёрную Манту. Третьим персонажем набора станет Хеллбой.