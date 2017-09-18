Глава Минтруда заявил об индексации пенсий на 4,1% весной 2018 года

По словам Максима Топилина, индексация социальных пенсий может начаться уже в апреле.

В начале апреля 2018 года власти запланировали проиндексировать социальные пенсии на 4,1 процента. О данной инициативе сообщил журналистам глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин. Претендовать на социальные пенсии в России могут все нетрудоспособные граждане — инвалиды, потерявшие кормильца или престарелые люди.

Прибавка к пенсии для неработающих граждан в 2018 году будет чуть меньше — 3,7%. Правда, индексация этих выплат произойдёт 1 января 2018 года, отметил Топилин.