Глава Минтруда заявил об индексации пенсий на 4,1% весной 2018 года
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По словам Максима Топилина, индексация социальных пенсий может начаться уже в апреле.
В начале апреля 2018 года власти запланировали проиндексировать социальные пенсии на 4,1 процента. О данной инициативе сообщил журналистам глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин. Претендовать на социальные пенсии в России могут все нетрудоспособные граждане — инвалиды, потерявшие кормильца или престарелые люди.
Прибавка к пенсии для неработающих граждан в 2018 году будет чуть меньше — 3,7%. Правда, индексация этих выплат произойдёт 1 января 2018 года, отметил Топилин.
Отметим, как ранее сообщал Лайф, получение надбавок к пенсии не предусмотрено лишь для работающих пенсионеров. Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, оклад, который получают работающие пожилые люди, будет расти в 2018 году быстрее инфляции. В связи с этим государство решило сэкономить средства, отметил министр.