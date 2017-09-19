"Как в кино". Шотландец объехал весь мир за 79 дней на велосипеде

За время поездки он преодолел 29 тысяч километров, проехав через Россию, Австралию, Новую Зеландию и США.

Шотландец Марк Бомонт обогнул земной шар на велосипеде за 79 дней и тем самым установил мировой рекорд. Об этом сообщают местные СМИ.

На такое путешествие 34-летнего мужчину вдохновила книга писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Бомонт начал заезд в Париже 2 июля, а закончил 18 сентября также во французской столице. За время поездки велосипедист преодолел 29 тысяч километров, проезжая за день около 370 километров. На сон мужчина отводил себе всего по пять часов.

Бомонт через Россию и Монголию добрался до Китая, откуда самолётом прилетел в Австралию. Далее он доехал до Новой Зеландии и оттуда снова на самолёте перебрался в США. Из Америки он доехал до Канады, а затем до Новой Шотландии. И, наконец, прилетев в Португалию, снова вернулся во Францию.

— Это были самые долгие два с половиной месяца в моей жизни, самое изматывающее испытание, которому я подверг своё тело и свой мозг. Каждый день сам по себе был испытанием моей физической и умственной выносливости, — рассказал Бомонт после финиша.

В течение поездки шотландец упал всего два раза, один из которых в России. В результате этого падения Бомонту даже пришлось обратиться к зубному врачу.