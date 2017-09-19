В Fallout 4 воссоздали сцены из "Рика и Морти"

Энтузиасты повторили персонажей популярного мультсериала в ставшей уже культовой игре.

Пользователь YouTube-канала UpIsNotJump опубликовал видео, посвящённое мультсериалу "Рик и Морти". Ведущий специализируется на юмористических роликах, снятых на движке RPG от студии Bethesda.

В новом видео он воссоздал фрагменты из третьего сезона "Рика и Морти". За основу он взял движок Fallout 4.