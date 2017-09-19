В Fallout 4 воссоздали сцены из "Рика и Морти"
Энтузиасты повторили персонажей популярного мультсериала в ставшей уже культовой игре.
Пользователь YouTube-канала UpIsNotJump опубликовал видео, посвящённое мультсериалу "Рик и Морти". Ведущий специализируется на юмористических роликах, снятых на движке RPG от студии Bethesda.
В новом видео он воссоздал фрагменты из третьего сезона "Рика и Морти". За основу он взял движок Fallout 4.
"Рик и Морти" появился в Fallout 4
Ранее блогер создавал аналогичные видео по мотивам фильмов Marvel.