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Опубликовано 19 сентября 2017, 08:01

В Fallout 4 воссоздали сцены из "Рика и Морти"

Скриншот видео UpIsNotJump

Скриншот видео UpIsNotJump

Энтузиасты повторили персонажей популярного мультсериала в ставшей уже культовой игре.

Пользователь YouTube-канала UpIsNotJump опубликовал видео, посвящённое мультсериалу "Рик и Морти". Ведущий специализируется на юмористических роликах, снятых на движке RPG от студии Bethesda.

В новом видео он воссоздал фрагменты из третьего сезона "Рика и Морти". За основу он взял движок Fallout 4.

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"Рик и Морти" появился в Fallout 4

Скриншот видео UpIsNotJump

Ранее блогер создавал аналогичные видео по мотивам фильмов Marvel.

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Сергей Сурепин
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