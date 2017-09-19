Destiny 2 лидирует в чарте продаж вторую неделю подряд
Фото © Activision
Два спортивных симулятора попали в топ-3, а дополнение Dishonored: Death of the Outsider заняло шестую строчку.
С 11 по 17 сентября лидером британского чарта продаж снова стала Destiny 2. Шутер занимает первую строчку рейтинга уже вторую неделю подряд.
Лидер британского чарта продаж — Destiny 2
Фото © Activision
Второе место занял симулятор баскетбола NBA 2K18, третье — симулятор футбола Pro Evolution Soccer 2018.
Новые игры на прошлой неделе: Dishonored: Death Of The Outsider (шестое место), Metroid: Samus Returns для Nintendo 3DS (восьмое место) и Rayman Legends: Definitive Edition для Nintendo Switch (11-е место).