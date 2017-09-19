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Опубликовано 19 сентября 2017, 08:25

Destiny 2 лидирует в чарте продаж вторую неделю подряд

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Два спортивных симулятора попали в топ-3, а дополнение Dishonored: Death of the Outsider заняло шестую строчку.

С 11 по 17 сентября лидером британского чарта продаж снова стала Destiny 2. Шутер занимает первую строчку рейтинга уже вторую неделю подряд.

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Лидер британского чарта продаж — Destiny 2

Фото © Activision

Второе место занял симулятор баскетбола NBA 2K18, третье — симулятор футбола Pro Evolution Soccer 2018.

Новые игры на прошлой неделе: Dishonored: Death Of The Outsider (шестое место), Metroid: Samus Returns для Nintendo 3DS (восьмое место) и Rayman Legends: Definitive Edition для Nintendo Switch (11-е место).

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Сергей Сурепин
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