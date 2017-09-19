Фанат составил статистику потребляемого трафика в онлайн-шутерах
Фото © Activision
До этого один из пользователей пожаловался, что за 20 часов игры в Destiny 2 он потратил 5 гигабайт трафика.
18 сентября один из пользователей NeoGAF пожаловался то, что Destiny 2 потребляет много трафика. За 20 часов игры он потратил пять гигабайт.
Destiny 2 потребляет много трафика
Фото © Activision
Блогер Battle(non)sense разобрался в ситуации. Оказалось, Destiny 2 потребляет трафика даже больше, чем Battlefield 1 и Battlefield 4 в матчах на 64 игрока. У Destiny 2 в матче 4 на 4 речь идёт о 147,1 мегабайта выгрузки и 120,18 закачки данных в час. У PlayerUnknown's Battlegrounds для сравнения — 10,6 и 37,63 мегабайта соответственно.
Это может быть напрямую связано с тем, что во время игры по Сети пользователь подключается к нескольким серверам Bungie в США, а также к серверу Blizzard, который обеспечивает работу Battle.net.