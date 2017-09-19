Фанат составил статистику потребляемого трафика в онлайн-шутерах

До этого один из пользователей пожаловался, что за 20 часов игры в Destiny 2 он потратил 5 гигабайт трафика.

18 сентября один из пользователей NeoGAF пожаловался то, что Destiny 2 потребляет много трафика. За 20 часов игры он потратил пять гигабайт.

Destiny 2 потребляет много трафика Фото © Activision

Блогер Battle(non)sense разобрался в ситуации. Оказалось, Destiny 2 потребляет трафика даже больше, чем Battlefield 1 и Battlefield 4 в матчах на 64 игрока. У Destiny 2 в матче 4 на 4 речь идёт о 147,1 мегабайта выгрузки и 120,18 закачки данных в час. У PlayerUnknown's Battlegrounds для сравнения — 10,6 и 37,63 мегабайта соответственно.