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Опубликовано 19 сентября 2017, 09:48

Netflix завершил работу над приложением для Nintendo Switch

Фото &copy; Flickr/Daniel Lee

Фото © Flickr/Daniel Lee

Информацию об этом озвучили представители службы поддержки сервиса потокового видео.

Пользователь сайта GoNintendo заявил, что Netflix завершил работу над приложением для Nintendo Switch. Эту информацию он получил в ходе общения с членом службы поддержки.

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Nintendo Switch получит приложение Netflix

Фото © Flickr/Daniel Lee

Сейчас приложение уже готово, а Netflix ожидает одобрения от Nintendo для запуска сервиса на консоли Switch. Как только Nintendo даст своё соглашение, приложение появится в eShop.

Дата выхода Netflix на Switch пока не известна.

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Сергей Сурепин
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