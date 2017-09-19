Netflix завершил работу над приложением для Nintendo Switch
Информацию об этом озвучили представители службы поддержки сервиса потокового видео.
Пользователь сайта GoNintendo заявил, что Netflix завершил работу над приложением для Nintendo Switch. Эту информацию он получил в ходе общения с членом службы поддержки.
Nintendo Switch получит приложение Netflix
Сейчас приложение уже готово, а Netflix ожидает одобрения от Nintendo для запуска сервиса на консоли Switch. Как только Nintendo даст своё соглашение, приложение появится в eShop.
Дата выхода Netflix на Switch пока не известна.