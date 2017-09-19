Информацию об этом озвучили представители службы поддержки сервиса потокового видео.

Пользователь сайта GoNintendo заявил, что Netflix завершил работу над приложением для Nintendo Switch. Эту информацию он получил в ходе общения с членом службы поддержки.

Nintendo Switch получит приложение Netflix Фото © Flickr/Daniel Lee

Сейчас приложение уже готово, а Netflix ожидает одобрения от Nintendo для запуска сервиса на консоли Switch. Как только Nintendo даст своё соглашение, приложение появится в eShop.