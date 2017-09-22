Вызывайте экзорциста! или Неделя моды в Лондоне (10 самых чудовищных моделей)
На светское мероприятие дизайнер из Турции Дилара Финдикоглу решила привезти с собой не только новую коллекцию одежды, но ещё и нечисть, которая блуждала по подиуму в её нарядах.
Турчанка Дилара Финдикоглу считается одним из самых креативных дизайнеров современности.
В своих коллекциях одежды она связывает различные субкультуры — панков или готов — с идеями феминизма, политикой и религией.
Для показа новой коллекции в Лондоне она выбрала католическую церковь, чем удивила зрителей и модных критиков.
Всё внимание было приковано не к её одежде, а к образам моделей.
Вместо гламурных девушек вышла настоящая нечисть: скелеты, мертвецы, вампиры, сатанисты и даже сам дьявол.
Но, несмотря на мрачную обстановку, включая не только образы моделей, но и декорации с музыкой, зрители остались довольны.
На первый взгляд кажется, что такую одежду будет носить только представитель готов или сатанистов, однако в одежде мрачного дизайнера были замечены Рианна и британская певица FKA twigs.
Также бутик Дилары можно найти и в знаменитом универмаге "Селфридж" среди именитых дизайнеров.
Однако это не первый странный показ от турецких дизайнеров. Например, на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Стамбуле Башак Канкеш устроил "кровавую резню" с участием моделей прямо на подиуме.