Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2017, 06:45

Вызывайте экзорциста! или Неделя моды в Лондоне (10 самых чудовищных моделей)

На светское мероприятие дизайнер из Турции Дилара Финдикоглу решила привезти с собой не только новую коллекцию одежды, но ещё и нечисть, которая блуждала по подиуму в её нарядах.

Турчанка Дилара Финдикоглу считается одним из самых креативных дизайнеров современности.

В своих коллекциях одежды она связывает различные субкультуры — панков или готов — с идеями феминизма, политикой и религией.

Для показа новой коллекции в Лондоне она выбрала католическую церковь, чем удивила зрителей и модных критиков.

Всё внимание было приковано не к её одежде, а к образам моделей.

Вместо гламурных девушек вышла настоящая нечисть: скелеты, мертвецы, вампиры, сатанисты и даже сам дьявол.

Но, несмотря на мрачную обстановку, включая не только образы моделей, но и декорации с музыкой, зрители остались довольны.

На первый взгляд кажется, что такую одежду будет носить только представитель готов или сатанистов, однако в одежде мрачного дизайнера были замечены Рианна и британская певица FKA twigs.

Также бутик Дилары можно найти и в знаменитом универмаге "Селфридж" среди именитых дизайнеров.

Однако это не первый странный показ от турецких дизайнеров. Например, на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Стамбуле Башак Канкеш устроил "кровавую резню" с участием моделей прямо на подиуме.

BannerImage
Яна Недомолкина
  • Дичь
  • Неделя моды
  • Великобритания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar