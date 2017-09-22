Вызывайте экзорциста! или Неделя моды в Лондоне (10 самых чудовищных моделей)

На светское мероприятие дизайнер из Турции Дилара Финдикоглу решила привезти с собой не только новую коллекцию одежды, но ещё и нечисть, которая блуждала по подиуму в её нарядах.

Турчанка Дилара Финдикоглу считается одним из самых креативных дизайнеров современности.

Публикация от RuPaul's Drag Race (@rupaulsdragrace_8) Сен 18 2017 в 12:32 PDT

В своих коллекциях одежды она связывает различные субкультуры — панков или готов — с идеями феминизма, политикой и религией.

Публикация от JACK ROY (@rackjoy) Сен 18 2017 в 12:42 PDT

Для показа новой коллекции в Лондоне она выбрала католическую церковь, чем удивила зрителей и модных критиков.

Публикация от Beyza Yildirim (@beyzayildirim) Сен 18 2017 в 12:00 PDT

Всё внимание было приковано не к её одежде, а к образам моделей.

Публикация от kerridavenportburton (@kerridavenportburton) Сен 18 2017 в 1:56 PDT

Вместо гламурных девушек вышла настоящая нечисть: скелеты, мертвецы, вампиры, сатанисты и даже сам дьявол.

Публикация от Beyza Yildirim (@beyzayildirim) Сен 18 2017 в 11:55 PDT

Но, несмотря на мрачную обстановку, включая не только образы моделей, но и декорации с музыкой, зрители остались довольны.

Публикация от openingceremony (@openingceremony) Сен 18 2017 в 2:57 PDT

На первый взгляд кажется, что такую одежду будет носить только представитель готов или сатанистов, однако в одежде мрачного дизайнера были замечены Рианна и британская певица FKA twigs.

Публикация от MariaPia Bemoli (@magakat) Сен 18 2017 в 11:59 PDT

Также бутик Дилары можно найти и в знаменитом универмаге "Селфридж" среди именитых дизайнеров.

Публикация от Lýdia Vyčítalová L.Y.die (@lydie_megaton) Сен 18 2017 в 12:49 PDT

Публикация от The Foxy Empress (@the_foxy_empress) Сен 18 2017 в 8:52 PDT

Однако это не первый странный показ от турецких дизайнеров. Например, на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Стамбуле Башак Канкеш устроил "кровавую резню" с участием моделей прямо на подиуме.