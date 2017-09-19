Кузнецова распорядилась проверить детдом в Москве, где дети избивали друг друга

По данным сотрудников аппарата детского омбудсмена, в детском учреждении установлена нехватка врачей, а также отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности.

По распоряжению уполномоченного при президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой в детский дом № 18 для детей-сирот с отклонениями в развитии была направлена проверка. Причиной стало видео, на котором один из воспитанников издевается и бьёт своих сверстников. Сотрудники детского омбудсмена обнаружили в учреждении ряд серьёзных нарушений.

— Выявлен ряд нарушений в сфере медицинского обслуживания детей. В частности, в центре не хватает врачей, отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности и обязательная медицинская документация, — сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в России.

Кроме того, сотрудники Анны Кузнецовой установили, что не все дети должным образом прошли обязательные осмотры и диспансеризацию. Также в детдоме не выполнялись рекомендации индивидуальной программы реабилитации сирот и "отказников".

— Свои выводы мы уже обсудили с представителями столичного департамента соцзащиты. Будем следить за исправлением нарушений, — сообщила по итогам проверки Анна Кузнецова.