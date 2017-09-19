Неймара и Кавани пришлось разнимать после выяснения отношений в раздевалке ПСЖ

Как пишет французская L'Equipe, две звезды "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани и Неймар повздорили в раздевалке по окончании матча с "Лионом" (2:0). Уругваец и бразилец решили выяснить отношения после эпизода с борьбой за право исполнить штрафной удар. Постепенно тон беседы повысился, и в итоге всё едва не закончилось полномасштабной дракой, однако вовремя вмешались партнёры.

Между тем комментаторы французских СМИ говорят о том, что конфликт свидетельствует о непрофессионализме тренера ПСЖ Унаи Эмери. Сам баск в интервью сказал, что вопросы вроде исполнения штрафных и пенальти должны между собой решить сами игроки.

Напомним, во время игры прошлого тура чемпионата Франции Дани Алвес перед пробитием штрафного отобрал мяч у Кавани и отдал своему соотечественнику Неймару. Уругвайцу это явно не понравилось.