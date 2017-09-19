СМИ: Шведская группа Nordea планирует уйти из России

Шведская группа Nordea планирует уйти с российского рынка, передаёт газета "Ведомости". По информации издания, компания ведёт переговоры о продаже "Нордеа банка".

Известно, что акционеры "Нордеа банка" с начала текущего года активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, однако продать столь крупный актив сейчас довольно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости.

Группа также допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По отчётам на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 миллиарда рублей. Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, называются "Локо-банк" и "Совкомбанк".