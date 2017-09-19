СМИ: Шведская группа Nordea планирует уйти из России
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Шведская группа Nordea планирует уйти с российского рынка, передаёт газета "Ведомости". По информации издания, компания ведёт переговоры о продаже "Нордеа банка".
Известно, что акционеры "Нордеа банка" с начала текущего года активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, однако продать столь крупный актив сейчас довольно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости.
Группа также допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По отчётам на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 миллиарда рублей. Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, называются "Локо-банк" и "Совкомбанк".
"Нордеа банк" по состоянию на сентябрь 2017 года занимает 43-е место в России по размеру активов — почти 200 миллиардов рублей. Шведская группа создала свой российский банк на основе "Оргрэсбанка", приобретённого в 2006 году.