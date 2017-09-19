Трамп напугал мир своим неумением пользоваться красной кнопкой (видео)
Во время первого визита в штаб-квартиру ООН президенту США понадобилась помощь в настройке микрофона. Казалось бы, эта новость не заслуживает внимания мировых СМИ, тем не менее журналисты, блогеры и сотни тысяч простых пользователей соцсетей трактовали этот эпизод весьма неоднозначно, обращает внимание издание Mirror.
Инцидент произошёл во время заседания ОНН, где Дональд Трамп присутствовал впервые. Главная тема обсуждений — Северная Корея. Поскольку уровень враждебности главы Белого дома с Ким Чен Ыном нарастает ежедневно, угроза ядерной войны никогда не была более реальной.
В какой-то степени страх этот вполне обоснован — оказалось, что человек, у которого есть доступ к ядерному чемоданчику, не в курсе, что означает красный индикатор на кнопке. На видео видно, как президент США повернулся к генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррису, указал на свой монитор и спросил: "Значит ли красный, что он включен, или он выключен?"