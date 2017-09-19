В Женеве засором канализации в банке занялись копы — трубы были забиты деньгами

Десятки тысяч евро были смыты в туалет банка UBS в Женеве и оставили офицеров в недоумении. Об инциденте стало известно после того, как купюры номиналом в €500 забили трубы. Первые деньги были найдены несколько месяцев назад в ванной комнате возле банковского хранилища, в котором находятся сотни депозитных ячеек, сообщает Daily Mail.