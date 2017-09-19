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Опубликовано 19 сентября 2017, 09:18

В Женеве засором канализации в банке занялись копы — трубы были забиты деньгами

Испачканные купюры были также найдены в туалетах трёх ресторанов, расположенных рядом с банком UBS.

Кадр из фильма &ldquo;Шальные деньги&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Шальные деньги”/kinopoisk.ru

Десятки тысяч евро были смыты в туалет банка UBS в Женеве и оставили офицеров в недоумении. Об инциденте стало известно после того, как купюры номиналом в €500 забили трубы. Первые деньги были найдены несколько месяцев назад в ванной комнате возле банковского хранилища, в котором находятся сотни депозитных ячеек, сообщает Daily Mail.

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Кроме того, купюры были найдены в туалетах трёх ближайших ресторанов. Прочистка труб обошлась в тысячи франков, причём полицейские до сих пор находят испачканные деньги. Многие из них, вероятно, были порезаны ножницами, несмотря на то что в Швейцарии это незаконно.

За этим инцидентом скрыта история гораздо глобальнее. Пока проводится расследование. Больше никакой информации мы не можем предоставить

Пресс-секретарь Женевской прокуратуры

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Мария Иванова
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