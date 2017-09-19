Кадыров призвал не провоцировать межрелигиозные конфликты из-за событий в Мьянме

Лидер Чеченской Республики осудил гражданина, назвавшегося мусульманином, который ударил буддиста.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал попытки некоторых граждан возложить часть ответственности за притеснения мусульманского населения в Мьянме буддистским большинством страны на всех буддистов в мире. В частности, Кадырова возмутила видеозапись, на которой мусульманин из Дагестана ударил буддиста. По словам Кадырова, подобные выходки только усугубляют межнациональные и межрелигиозные конфликты.

— Мне скинули видео, на котором молодой человек, якобы считающий себя мусульманином, бьёт по лицу буддиста. В Мьянме жители-буддисты помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяют нам думать так о всех жителях этой страны или тех, кто исповедует религию данного государства, — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни усомнился, что ударивший буддиста человек может называть себя мусульманином, поскольку такое поведение противоречит основам этой веры. Более того, данную выходку Кадыров назвал недостойной настоящего мужчины, а также позёрством и рекламой.

— Причём тут этот парень-буддист, какая связь с теми, кто устраивает геноцид мусульман в Мьянме? Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живёт и честным трудом зарабатывает на свою семью, — подытожил глава Чеченской Республики.