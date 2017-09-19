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Регион
Опубликовано 19 сентября 2017, 16:34

Кадыров призвал не провоцировать межрелигиозные конфликты из-за событий в Мьянме

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фото: &copy; РИА Новости / Саид Царнаев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев

Лидер Чеченской Республики осудил гражданина, назвавшегося мусульманином, который ударил буддиста.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал попытки некоторых граждан возложить часть ответственности за притеснения мусульманского населения в Мьянме буддистским большинством страны на всех буддистов в мире. В частности, Кадырова возмутила видеозапись, на которой мусульманин из Дагестана ударил буддиста. По словам Кадырова, подобные выходки только усугубляют межнациональные и межрелигиозные конфликты.

— Мне скинули видео, на котором молодой человек, якобы считающий себя мусульманином, бьёт по лицу буддиста. В Мьянме жители-буддисты помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяют нам думать так о всех жителях этой страны или тех, кто исповедует религию данного государства, — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни усомнился, что ударивший буддиста человек может называть себя мусульманином, поскольку такое поведение противоречит основам этой веры. Более того, данную выходку Кадыров назвал недостойной настоящего мужчины, а также позёрством и рекламой.

— Причём тут этот парень-буддист, какая связь с теми, кто устраивает геноцид мусульман в Мьянме? Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живёт и честным трудом зарабатывает на свою семью, — подытожил глава Чеченской Республики.

Как ранее сообщал Лайф, власти Мьянмы проводят операцию по очистке штата Ракхайн от боевиков. Однако в столкновениях погибают и мирные жители, число которых уже превысило 400 человек. Тысячи жителей штата, прежде всего мусульмане, были вынуждены оставить свои дома и бежать из страны из-за конфликта.

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Алексей Гладких
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