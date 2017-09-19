Сотрудники CD Projekt RED анонимно жалуются на руководство

Польская студия CD Projekt RED завоевала всеобщее признание у геймеров после выхода ролевой игры The Witcher 3. Правда, судя по анонимным рецензиям на сервисе Glassdoor, с перспективы разработчиков студия выглядит совсем иначе.

Glassdoor позволяет кому угодно анонимно рассказать о своём опыте работы в определённой компании, рассказать о её недостатках и выставить оценку. Рейтинг CD Projekt RED, как оказалось, составляет 3.1 балла из 5 возможных. При этом 46% пользователей рекомендует это место работы друзьям и лишь 15% одобряет текущего руководителя компании.

Рецензенты отмечают практически одинаковые преимущества и недостатки студии. Все утверждают, что в CD Projekt RED много талантливых разработчиков, хорошая атмосфера, частые корпоративы и по-настоящему интересные проекты. Но всё остальное пользователи ругают, особенно руководство, которое не способно принимать решения, не слушает сотрудников и не справляется с постоянно растущим штабом компании.

Всё это может негативно сказаться на следующем крупном проекте студии, Cyberpunk 2077. Судя по отзывам, разработка игры топчется на месте, поскольку руководство постоянно меняет базовые идеи проекта и не может принять ключевые решения.