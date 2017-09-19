Final Fantasy IX вышла на PS4
Square Enix обновила классическую ролевую игру Final Fantasy IX для консоли PlayStation 4.
В рамках пресс-конференции Sony на выставке TGS 2017 компания Square Enix объявила, что Final Fantasy IX теперь доступна для загрузки на PS4. Игроки получили немного обновлённую версию классической игры.
Final Fantasy IX вышла на PS4
PS4-версия Final Fantasy IX получила поддержку высокого разрешения, систему автоматических сохранений, возможность ускорить бои и поддержку получения призов.
Игру уже можно приобрести в PS Store за 1499 рублей. Цена для подписчиков PS Plus составляет 1199 рублей.