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Опубликовано 19 сентября 2017, 17:00

Объявлена дата выхода Monster Hunter World

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/CapcomChannel

Скриншот видео youtube.com/CapcomChannel

Компания Capcom объявила дату релиза экшена с открытым миром Monster Hunter World.

В рамках пресс-конференции Sony на выставке TGS 2017 в Японии компания Capcom сообщила дату релиза Monster Hunter World. Игра станет доступна во всём мире 26 февраля 2018 года.

Разработчики также показали новый трейлер. В нём показан большой открытый мир и гигантские монстры, на которых и предстоит охотиться игрокам. Capcom обещают под сотню фантастических созданий и поддержку совместной игры до четырёх человек.

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Объявлена дата выхода Monster Hunter World

Скриншот видео youtube.com/CapcomChannel

Monster Hunter World выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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