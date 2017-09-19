Объявлена дата выхода Monster Hunter World

В рамках пресс-конференции Sony на выставке TGS 2017 в Японии компания Capcom сообщила дату релиза Monster Hunter World. Игра станет доступна во всём мире 26 февраля 2018 года.

Разработчики также показали новый трейлер. В нём показан большой открытый мир и гигантские монстры, на которых и предстоит охотиться игрокам. Capcom обещают под сотню фантастических созданий и поддержку совместной игры до четырёх человек.