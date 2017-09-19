Square Enix анонсировала игру Left Alive

Действие ролика разворачивается в неком отеле, который оказывается под массивной атакой, приводящей к его разрушению. После этого камера переводится на пейзаж обломков мегаполиса, над которым пролетает вертолёт, несущий гигантского робота.

Известно, что над проектом работает Ёдзи Синкава, дизайнер персонажей серии Metal Gear. Разработку возглавляет Тосифуми Токидзава, автор экшена Armored Core V.