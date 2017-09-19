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Опубликовано 19 сентября 2017, 17:30

Square Enix анонсировала игру Left Alive

Японская компания Square Enix представила тизер постапокалиптического экшена Left Alive.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/スクウェア・エニックス

Скриншот видео youtube.com/スクウェア・エニックス

На выставке TGS 2017 компания Square Enix анонсировала новую игру Left Alive, представив небольшой тизер.

Действие ролика разворачивается в неком отеле, который оказывается под массивной атакой, приводящей к его разрушению. После этого камера переводится на пейзаж обломков мегаполиса, над которым пролетает вертолёт, несущий гигантского робота.

Известно, что над проектом работает Ёдзи Синкава, дизайнер персонажей серии Metal Gear. Разработку возглавляет Тосифуми Токидзава, автор экшена Armored Core V.

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Square Enix анонсировала игру Left Alive

Скриншот видео youtube.com/スクウェア・エニックス

Left Alive должна выйти в Японии уже в следующем году. Дата релиза на Западе не уточняется.

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Станислав Погорский
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