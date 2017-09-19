Square Enix анонсировала игру Left Alive
Японская компания Square Enix представила тизер постапокалиптического экшена Left Alive.
На выставке TGS 2017 компания Square Enix анонсировала новую игру Left Alive, представив небольшой тизер.
Действие ролика разворачивается в неком отеле, который оказывается под массивной атакой, приводящей к его разрушению. После этого камера переводится на пейзаж обломков мегаполиса, над которым пролетает вертолёт, несущий гигантского робота.
Известно, что над проектом работает Ёдзи Синкава, дизайнер персонажей серии Metal Gear. Разработку возглавляет Тосифуми Токидзава, автор экшена Armored Core V.
Square Enix анонсировала игру Left Alive
Left Alive должна выйти в Японии уже в следующем году. Дата релиза на Западе не уточняется.