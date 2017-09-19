Final Fantasy XV продалась тиражом более 6,5 миллиона копий
Компания Square Enix в очередной раз отчиталась о финансовых успехах Final Fantasy XV.
Хадзиме Табата, руководивший разработкой Final Fantasy XV, рассказал, что по всему миру продано уже более 6,5 миллиона копий его игры.
Final Fantasy XV продалась тиражом более 6,5 миллиона копий
За 2017 год продажи Final Fantasy XV выросли более чем на 500 тысяч копий — таким образом эта часть стала самой успешной в серии. Вся франшиза Final Fantasy суммарно достигла 130 миллионов проданных копий.
Сейчас Final Fantasy XV доступна на PS4 и Xbox One, а в начале следующего года будет выпущена версия для PC. Square Enix также работает над особым вариантом игры, который рассчитан на мобильные устройства.