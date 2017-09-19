Final Fantasy XV продалась тиражом более 6,5 миллиона копий

Хадзиме Табата, руководивший разработкой Final Fantasy XV, рассказал , что по всему миру продано уже более 6,5 миллиона копий его игры.

За 2017 год продажи Final Fantasy XV выросли более чем на 500 тысяч копий — таким образом эта часть стала самой успешной в серии. Вся франшиза Final Fantasy суммарно достигла 130 миллионов проданных копий.

Сейчас Final Fantasy XV доступна на PS4 и Xbox One, а в начале следующего года будет выпущена версия для PC. Square Enix также работает над особым вариантом игры, который рассчитан на мобильные устройства.