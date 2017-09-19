Путин внёс в Госдуму законопроект о наказании за злоупотребления в рамках ГОЗ

Глава государства предлагает ввести ответственность для глав компаний, которые совершают подобные преступления.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предполагает лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей за злоупотребление полномочиями в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Как следует из пояснительной записки, нарушителю также может грозить штраф в размере до трёх миллионов рублей или дохода за период до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение десяти лет.

В том случае, если преступление будет совершено организованной группой, устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.