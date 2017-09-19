Путин внёс в Госдуму законопроект о наказании за злоупотребления в рамках ГОЗ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Глава государства предлагает ввести ответственность для глав компаний, которые совершают подобные преступления.
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предполагает лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей за злоупотребление полномочиями в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента.
Как следует из пояснительной записки, нарушителю также может грозить штраф в размере до трёх миллионов рублей или дохода за период до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение десяти лет.
В том случае, если преступление будет совершено организованной группой, устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.
Кроме того, законопроект предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений.