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Опубликовано 19 сентября 2017, 19:28

Путин внёс в Госдуму законопроект о наказании за злоупотребления в рамках ГОЗ

Президент РФ Владимир Путин. Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава государства предлагает ввести ответственность для глав компаний, которые совершают подобные преступления.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, который предполагает лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей за злоупотребление полномочиями в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Как следует из пояснительной записки, нарушителю также может грозить штраф в размере до трёх миллионов рублей или дохода за период до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение десяти лет.

В том случае, если преступление будет совершено организованной группой, устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Кроме того, законопроект предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений.

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Алиса Донченко
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