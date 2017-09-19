Сын подтвердил смерть подполковника Петрова, предотвратившего ядерную войну

Подполковник Станислав Петров умер в подмосковном Фрязино в мае 2017 года, сообщил его сын телеканалу "Звезда".

На пике холодной войны Станислав Петров был оперативным дежурным командного пункта Серпухов-15, находящегося в 100 км от Москвы. Именно он, находясь на дежурстве, распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошёл запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Последующее расследование установило, что причиной послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отражённым от высотных облаков. Позднее в космическую систему были внесены изменения, позволяющие исключить такие ситуации.