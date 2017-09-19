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Опубликовано 19 сентября 2017, 17:19

Сын подтвердил смерть подполковника Петрова, предотвратившего ядерную войну

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Подполковник Станислав Петров умер в подмосковном Фрязино в мае 2017 года, сообщил его сын телеканалу "Звезда".

На пике холодной войны Станислав Петров был оперативным дежурным командного пункта Серпухов-15, находящегося в 100 км от Москвы. Именно он, находясь на дежурстве, распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошёл запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Последующее расследование установило, что причиной послужила засветка датчиков спутника солнечным светом, отражённым от высотных облаков. Позднее в космическую систему были внесены изменения, позволяющие исключить такие ситуации.

Из-за военной секретности и политических соображений действия Петрова стали известны широкой общественности только в 1993 году.

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Евгений Грин
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