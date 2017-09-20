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Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 00:04

В Загребе убрали рекламу с Меланьей Трамп по её требованию

Юрист первой леди США ранее заявил, что она не снималась в рекламе языковой школы, которая, однако, разместила её фото на баннерах.

В столице Хорватии, Загребе, юристы Меланьи Трамп добились снятия рекламных щитов с её фотографией, сообщают местные СМИ.

Билборды были размещены местной компанией, предоставляющей услуги по обучению иностранным языкам. На рекламных щитах изображена первая леди, стоящая перед микрофоном, и надпись: "Только представьте, как далеко вы пойдёте, зная чуточку английского".

После требования юриста Меланьи Трамп изображения были демонтированы, а компания-рекламодатель принесла свои извинения.

Это не первый случай, когда образ одной из самых узнаваемых женщин мира используют в коммерческих целях. Как сообщал Лайф, ранее Меланье Трамп хотели поставить памятник напротив фабрики по производству обуви.

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Роман Босиков
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