В Загребе убрали рекламу с Меланьей Трамп по её требованию

Юрист первой леди США ранее заявил, что она не снималась в рекламе языковой школы, которая, однако, разместила её фото на баннерах.

В столице Хорватии, Загребе, юристы Меланьи Трамп добились снятия рекламных щитов с её фотографией, сообщают местные СМИ.

Melania Trump threatens lawsuit over Croatian billboard promoting "how far you can go" by learning English: https://t.co/aJ91vX8IxJ pic.twitter.com/oTv3k4HtMX — CBS News (@CBSNews) 19 сентября 2017 г.

Билборды были размещены местной компанией, предоставляющей услуги по обучению иностранным языкам. На рекламных щитах изображена первая леди, стоящая перед микрофоном, и надпись: "Только представьте, как далеко вы пойдёте, зная чуточку английского".

После требования юриста Меланьи Трамп изображения были демонтированы, а компания-рекламодатель принесла свои извинения.