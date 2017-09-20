Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС была бы полезной

Глава МИД отметил, что на встрече президенты смогли бы оценить, насколько стороны сумели продвинуться в диалоге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы полезной для оценки состояния двустороннего диалога между странами, передаёт ТАСС.

— Уверен, что, если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма и весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что российско-американский диалог носит непростой характер и касается как двусторонних отношений, так и вопросов стратегической безопасности.