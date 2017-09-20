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Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 05:56

Лавров заявил, что встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС была бы полезной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: &copy;РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости

Глава МИД отметил, что на встрече президенты смогли бы оценить, насколько стороны сумели продвинуться в диалоге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС была бы полезной для оценки состояния двустороннего диалога между странами, передаёт ТАСС.

— Уверен, что, если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма и весьма полезно такую беседу провести и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что российско-американский диалог носит непростой характер и касается как двусторонних отношений, так и вопросов стратегической безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин посетит саммит АТЭС, который состоится в конце 2017 года во Вьетнаме.

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Роман Босиков
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