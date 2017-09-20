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Опубликовано 20 сентября 2017, 09:21

Энтузиасты переносят Half-Life 2 на движок первой части

Фото &copy;&nbsp;Valve

Фото © Valve

Сейчас разработчики размышляют о том, стоит ли делать графику похожей на ту, что была во второй части.

Независимая команда из пяти человек объявила о работе над модификацией для Half-Life. Они хотят перенести на движок оригинальной игры вторую часть.

Разработчики думают, стоит сделать графику похожей на Half-Life 2 либо же намеренно ухудшить её. Команда может сделать пакет с высоким разрешением, оставив при этом базовую модель.

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Фанаты перенесут Half-Life 2 на движок первой части

Фото © Valve

Для всех неравнодушных команда уже выпустила небольшую играбельную демоверсию.

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Сергей Сурепин
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