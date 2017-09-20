Энтузиасты переносят Half-Life 2 на движок первой части
Фото © Valve
Сейчас разработчики размышляют о том, стоит ли делать графику похожей на ту, что была во второй части.
Независимая команда из пяти человек объявила о работе над модификацией для Half-Life. Они хотят перенести на движок оригинальной игры вторую часть.
Разработчики думают, стоит сделать графику похожей на Half-Life 2 либо же намеренно ухудшить её. Команда может сделать пакет с высоким разрешением, оставив при этом базовую модель.
Фанаты перенесут Half-Life 2 на движок первой части
Фото © Valve
Для всех неравнодушных команда уже выпустила небольшую играбельную демоверсию.