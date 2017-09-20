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Опубликовано 20 сентября 2017, 08:53

Актриса из "Игры престолов" озвучила героиню игры ECHO

Фото &copy; Flickr/Suzi Pratt

Фото © Flickr/Suzi Pratt

Участие в работе над инди-игрой приняла Роуз Лесли. В сериале она играла любовницу Джона Сноу.

Актриса Роуз Лесли озвучила главную героиню игры ECHO. Вы её можете знать благодаря сериалу "Игра престолов" — она играла Игритт, любовницу Джона Сноу.

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Роуз Лесли озвучила главную героиню игры ECHO

Фото © Flickr/Suzi Pratt

Также над игрой работал ещё один актёр из "Игры престолов" — Николас Боултон, он озвучил героя по имени Лондон. Ранее голос актёра можно было услышать в последних двух частях Mass Effect и вышедшей в этом году Hellblade: Senua’s Sacrifice.

ECHO вышла 19 сентября в Steam. За разработку отвечают бывшие авторы Hitman.

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Сергей Сурепин
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