Актриса из "Игры престолов" озвучила героиню игры ECHO
Участие в работе над инди-игрой приняла Роуз Лесли. В сериале она играла любовницу Джона Сноу.
Актриса Роуз Лесли озвучила главную героиню игры ECHO. Вы её можете знать благодаря сериалу "Игра престолов" — она играла Игритт, любовницу Джона Сноу.
Роуз Лесли озвучила главную героиню игры ECHO
Также над игрой работал ещё один актёр из "Игры престолов" — Николас Боултон, он озвучил героя по имени Лондон. Ранее голос актёра можно было услышать в последних двух частях Mass Effect и вышедшей в этом году Hellblade: Senua’s Sacrifice.
ECHO вышла 19 сентября в Steam. За разработку отвечают бывшие авторы Hitman.