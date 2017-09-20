Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 08:27

Президент Blizzard занял деньги у своей бабушки на открытие студии

Фото &copy; Flickr/Triangle Fraternity

Фото © Flickr/Triangle Fraternity

Первый офис начал работу в 1991 году, а вложения основателей составили 20 тысяч долларов.

Сооснователь Blizzard Майк Морхейм рассказал об открытии первого офиса компании в 1991 году. По словам президента студии, первые деньги на открытие он занимал у собственной бабушки.

image

Ради открытия Blizzard Майк Морхейм занял деньги у своей бабушки

Фото © Flickr/Triangle Fraternity

Морхейм и второй сооснователь компании Аллен Адам вложили по 10 тысяч долларов. Для этого президент Blizzard занял у своей бабушки 15 тысяч долларов, без каких-либо процентов. Морхейм возвращал бабушке 100 долларов каждый месяц.

Инвестиции президента Blizzard были правильным решением — сейчас капитализация компании составляет 47,48 миллиарда долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar