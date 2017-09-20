Президент Blizzard занял деньги у своей бабушки на открытие студии

Первый офис начал работу в 1991 году, а вложения основателей составили 20 тысяч долларов.

Сооснователь Blizzard Майк Морхейм рассказал об открытии первого офиса компании в 1991 году. По словам президента студии, первые деньги на открытие он занимал у собственной бабушки.

Ради открытия Blizzard Майк Морхейм занял деньги у своей бабушки Фото © Flickr/Triangle Fraternity

Морхейм и второй сооснователь компании Аллен Адам вложили по 10 тысяч долларов. Для этого президент Blizzard занял у своей бабушки 15 тысяч долларов, без каких-либо процентов. Морхейм возвращал бабушке 100 долларов каждый месяц.