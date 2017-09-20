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Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 04:34

Власти КНДР открыли для малайзийского принца воздушное пространство

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/via REUTERS&nbsp;

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © KCNA/via REUTERS 

Северная Корея предоставила Исмаилу Ибрагиму, как отмечается, особую привелегию.

Власти Северной Кореи предоставили наследному принцу султаната Джохор Исмаилу Ибрагиму право воспользоваться воздушным пространством страны. Как сообщают СМИ, об этой привелегии принцу рассказали на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.

Кроме того, принц может посетить Пхеньян в любое время, а также в пути он минует остановку в столице Китая.

— Это особая честь, поскольку все остальные мировые лидеры перед поездкой в КНДР должны обязательно остановиться в Пекине, — отмечается в сообщении.

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Арина Демидова
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