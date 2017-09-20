Бывший сценарист Valve работает с авторами симулятора хирурга

Чет Фалижек занимается новой игрой. Кооперативный экшен для ПК пока официально не анонсирован.

Бывший сценарист Valve Чет Фалижек теперь работает в студии Bossa — это авторы симулятора хлеба I am Bread и симулятора хирурга Surgeon Simulator. Из Valve он ушёл в мае 2017 года.

Чет Фалижек перешёл из Valve к команде, создавшей симулятор хирурга Фото © Flickr/Official GDC

Ранее Фалижек выступал за продвижение виртуальной реальности. В Valve он работал над Portal и Half-Life 2.