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Опубликовано 20 сентября 2017, 09:43

Бывший сценарист Valve работает с авторами симулятора хирурга

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Official GDC

Фото © Flickr/Official GDC

Чет Фалижек занимается новой игрой. Кооперативный экшен для ПК пока официально не анонсирован.

Бывший сценарист Valve Чет Фалижек теперь работает в студии Bossa — это авторы симулятора хлеба I am Bread и симулятора хирурга Surgeon Simulator. Из Valve он ушёл в мае 2017 года.

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Чет Фалижек перешёл из Valve к команде, создавшей симулятор хирурга

Фото © Flickr/Official GDC

Ранее Фалижек выступал за продвижение виртуальной реальности. В Valve он работал над Portal и Half-Life 2.

В студии Bossa сценарист работает над кооперативным экшеном для ПК. Игру пока официально не анонсировали.

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Сергей Сурепин
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