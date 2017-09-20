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Опубликовано 20 сентября 2017, 10:11

Valve запустила конкурс по Dota 2

Фото &copy;&nbsp; Valve

Фото ©  Valve

Разработчики предложили создать режим игры для Холодрыжества. Приз — 30 тысяч долларов.

Компания Valve объявила новый конкурс. Пользователям предложили создать режим игры для Холодрыжества.

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Автор лучшего режима для Dota 2 получит 30 тысяч долларов

Фото © Valve

Все карты должны быть либо соревновательными, либо кооперативными, а также связаны с праздником Холодрыжества, в честь которого в популярной MOBA иногда проводится специальное мероприятие. Выбор идеи и правил остаётся за участниками. На все работы нужно прикрепить метку Frostivus 2017, чтобы их могли найти все желающие.

Конкурс продлится до 20 ноября. Он пройдёт в мастерской Steam. Победитель получит 30 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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