Valve запустила конкурс по Dota 2

Все карты должны быть либо соревновательными, либо кооперативными, а также связаны с праздником Холодрыжества, в честь которого в популярной MOBA иногда проводится специальное мероприятие. Выбор идеи и правил остаётся за участниками. На все работы нужно прикрепить метку Frostivus 2017, чтобы их могли найти все желающие.