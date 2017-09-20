Valve запустила конкурс по Dota 2
Фото © Valve
Разработчики предложили создать режим игры для Холодрыжества. Приз — 30 тысяч долларов.
Компания Valve объявила новый конкурс. Пользователям предложили создать режим игры для Холодрыжества.
Автор лучшего режима для Dota 2 получит 30 тысяч долларов
Фото © Valve
Все карты должны быть либо соревновательными, либо кооперативными, а также связаны с праздником Холодрыжества, в честь которого в популярной MOBA иногда проводится специальное мероприятие. Выбор идеи и правил остаётся за участниками. На все работы нужно прикрепить метку Frostivus 2017, чтобы их могли найти все желающие.
Конкурс продлится до 20 ноября. Он пройдёт в мастерской Steam. Победитель получит 30 тысяч долларов.