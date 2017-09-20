Депутаты Госдумы перестали прогуливать заседания
Сегодняшняя сессия нижней палаты парламента стала первой, на которой не было зафиксировано ни одного прогула.
Сегодняшняя пленарная сессия Госдумы стала первой, на которой депутаты отсутствовали только по уважительным причинам — ни одного прогула зафиксировано не было. О достижении рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
— Коллеги, поздравляем, на самом деле, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют только по уважительным причинам, — сказал на открытии Володин.
По его словам, все отсутствующие парламентарии находятся либо в командировках в составе делегаций, либо на больничном. В общей сложности сегодня на заседании присутствовало 422 депутата.
С седьмого созыва Госдумы посещение депутатами заседаний находится на особом контроле. По новым правилам, за отсутствие на сессии без уважительной причины парламентария наказывают лишением шестой части зарплаты, поскольку каждый месяц Дума проводит в среднем шесть заседаний.