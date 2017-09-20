Поклонская назвала грехом просмотр "Матильды"

Посмотрев фильм, люди невольно становятся сопричастны к осквернению православной веры, уверена депутат Госдумы.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала грехом просмотр фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда". Слова депутата цитирует РИА "Новости".

По словам Поклонской, просмотр "Матильды" для православных людей является грехом, а "для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих её на разных исторических этапах", это "по меньшей мере некорректно".

— Надо понимать, что, посмотрев фильм, люди невольно уже становятся сопричастными к осквернению православной веры, а игнорирование этих людей со стороны компетентных органов — не что иное, как проявление безразличия, — добавила депутат.

Поклонская подчеркнула, что не собирается "смотреть и вникать" в "постельную сцену святого угодника Божьего и правителя российского".