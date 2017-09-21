5 извращений Ким Чен Ына, которые раскрыла 26-летняя перебежчица из КНДР
Фото: © REUTERS/KCNA
26-летняя Хи-Йон Лим, чей отец был старшим офицером в северокорейской армии, рассказала изданию Mirror о творящемся в стране кошмаре. По словам девушки, Ким Чен Ын ни в чём себя не ограничивает и живёт как император, управляя умирающей от голода страной.
Хи-Йон рассказала о пяти главных извращениях диктатора Северной Кореи.
Он заставляет старшеклассников Пхеньяна наблюдать за ужасающими казнями
Девушка лично наблюдала за казнью 11 музыкантов, обвинённых в просмотре порно. В тот день на казнь пригнали 10 тысяч человек
Фото: © REUTERS/KCNA
Он набирает сексуальных рабынь из числа девочек-подростков
Для службы диктатору выбирают самых красивых девочек. Они подают ему еду, делают массаж и обслуживают его сексуально
Фото: © REUTERS/KCNA
Он тратит тысячи долларов на обед, пока его народ голодает
Любимое блюдо Ким Чен Ына — суп из ласточкиных гнёзд, который импортируют из Китая. Не откажется диктатор и от икры
Фото: © REUTERS/KCNA
Он зомбирует людей, и те верят в собственную непобедимость и враждебность остального мира
За малейшую нелояльность человека могут убить. Больше всего на свете Ким Чен Ын боится потерять власть над умами людей
Фото: © REUTERS/KCNA
Он владеет сотнями роскошных домов по всей КНДР
Диктатор панически боится, что кто-то узнает о его реальном местонахождении. Чтобы этого избежать, он постоянно переезжает с места на место
Фото: © REUTERS/KCNA