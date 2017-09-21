ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 21:01

5 извращений Ким Чен Ына, которые раскрыла 26-летняя перебежчица из КНДР

Фото: &copy; REUTERS/KCNA

Фото: © REUTERS/KCNA

26-летняя Хи-Йон Лим, чей отец был старшим офицером в северокорейской армии, рассказала изданию Mirror о творящемся в стране кошмаре. По словам девушки, Ким Чен Ын ни в чём себя не ограничивает и живёт как император, управляя умирающей от голода страной.

Хи-Йон рассказала о пяти главных извращениях диктатора Северной Кореи.

text

Он заставляет старшеклассников Пхеньяна наблюдать за ужасающими казнями

Девушка лично наблюдала за казнью 11 музыкантов, обвинённых в просмотре порно. В тот день на казнь пригнали 10 тысяч человек

Фото: © REUTERS/KCNA

text

Он набирает сексуальных рабынь из числа девочек-подростков

Для службы диктатору выбирают самых красивых девочек. Они подают ему еду, делают массаж и обслуживают его сексуально

Фото: © REUTERS/KCNA

text

Он тратит тысячи долларов на обед, пока его народ голодает

Любимое блюдо Ким Чен Ына — суп из ласточкиных гнёзд, который импортируют из Китая. Не откажется диктатор и от икры

Фото: © REUTERS/KCNA

text

Он зомбирует людей, и те верят в собственную непобедимость и враждебность остального мира

За малейшую нелояльность человека могут убить. Больше всего на свете Ким Чен Ын боится потерять власть над умами людей

Фото: © REUTERS/KCNA

text

Он владеет сотнями роскошных домов по всей КНДР

Диктатор панически боится, что кто-то узнает о его реальном местонахождении. Чтобы этого избежать, он постоянно переезжает с места на место

Фото: © REUTERS/KCNA

BannerImage
Татьяна Кондратьева
  • Дичь
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
  • Ким Чен Ын
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar