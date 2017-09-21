5 извращений Ким Чен Ына, которые раскрыла 26-летняя перебежчица из КНДР

26-летняя Хи-Йон Лим, чей отец был старшим офицером в северокорейской армии, рассказала изданию Mirror о творящемся в стране кошмаре. По словам девушки, Ким Чен Ын ни в чём себя не ограничивает и живёт как император, управляя умирающей от голода страной.