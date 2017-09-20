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Опубликовано 20 сентября 2017, 16:03

Fortnite Battle Royale станет бесплатной

Компания Epic Games объявила, что режим "Королевская битва" в Fortnite будет доступен бесплатно.

Фото: &copy; Epic Games, Inc. Epic, Epic Games

Фото: © Epic Games, Inc. Epic, Epic Games

Недавно разработчики Fortnite начали открытое тестирование "Королевской битвы", в которой 100 игроков сражаются друг с другом на большой карте. Выяснилось, что этот режим вскоре будет доступен для бесплатной игры.

Уже 26 сентября тестирование Fortnite Battle Royale будет завершено, и начиная с этого дня в "Битве" смогут участвовать все желающие. При этом остальная часть Fortnite всё ещё будет доступна только для тех, кто приобретёт игру.

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Fortnite Battle Royale станет бесплатной

Фото: © Epic Games, Inc. Epic, Epic Games

Fortnite находится в раннем доступе на PC, PS4 и Xbox One. В 2018 году разработчики обещают полноценный релиз игры, после которого она будет переведена на условно-бесплатную модель монетизации.

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Станислав Погорский
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