Вышел дебютный трейлер перезапуска "Лары Крофт"
Студия Warner Bros. выложила в Сеть первый трейлер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт".
Фото: © kinopoisk.ru
"Tomb Raider: Лара Крофт" начнёт историю об известной расхитительнице гробниц заново. Новый фильм основан на игре Tomb Raider 2013 года, в которой Лара Крофт показана ещё наивной девушкой, которая впервые сталкивается со смертельными опасностями.
Главную роль в новой ленте исполнила Алисия Викандер, получившая "Оскар" в 2015 году за фильм "Девушка из Дании". Постановщиком картины стал малоизвестный норвежский режиссёр Роар Утхауг.
Вышел дебютный трейлер перезапуска "Лары Крофт"
Скриншот © L!FE
"Tomb Raider: Лара Крофт" выйдет в прокат 15 марта 2018 года.