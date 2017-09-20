Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 16:27

Вышел дебютный трейлер перезапуска "Лары Крофт"

Студия Warner Bros. выложила в Сеть первый трейлер фильма "Tomb Raider: Лара Крофт".

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

"Tomb Raider: Лара Крофт" начнёт историю об известной расхитительнице гробниц заново. Новый фильм основан на игре Tomb Raider 2013 года, в которой Лара Крофт показана ещё наивной девушкой, которая впервые сталкивается со смертельными опасностями.

Главную роль в новой ленте исполнила Алисия Викандер, получившая "Оскар" в 2015 году за фильм "Девушка из Дании". Постановщиком картины стал малоизвестный норвежский режиссёр Роар Утхауг.

image

Вышел дебютный трейлер перезапуска "Лары Крофт"

Скриншот © L!FE

"Tomb Raider: Лара Крофт" выйдет в прокат 15 марта 2018 года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • Алисия Викандер
  • Лара Крофт
  • tombraider
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar