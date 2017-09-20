Вышел дебютный трейлер перезапуска "Лары Крофт"

"Tomb Raider: Лара Крофт" начнёт историю об известной расхитительнице гробниц заново. Новый фильм основан на игре Tomb Raider 2013 года, в которой Лара Крофт показана ещё наивной девушкой, которая впервые сталкивается со смертельными опасностями.