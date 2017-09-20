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Опубликовано 20 сентября 2017, 16:54

Энтузиаст добавил протагониста GTA: San Andreas в последнюю The Legend of Zelda

Поклонник игровых серий Grand Theft Auto и The Legend of Zelda решил объединить любимые франшизы с помощью модификации.

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Пользователь YouTube под ником WilianZilv выложил ролик, в котором показал необычную модификацию для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ней главного героя Линка заменили на Си Джея, протагониста культовой GTA: San Andreas.

Модификация меняет только модель персонажа, всё остальное остаётся таким же, как и в оригинальной игре. Благодаря движку Breath of the Wild с "мультяшной" стилизацией объектов, Си Джей выглядит так, будто он был в игре с самого начала.

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Энтузиаст добавил протагониста GTA: San Andreas в последнюю The Legend of Zelda

Скриншот © L!FE

Для работы модификации, правда, The Legend of Zelda: Breath of the Wild нужно запустить в эмуляторе Wii U, что является нарушением лицензии разработчиков.

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Станислав Погорский
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