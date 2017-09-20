Энтузиаст добавил протагониста GTA: San Andreas в последнюю The Legend of Zelda
Поклонник игровых серий Grand Theft Auto и The Legend of Zelda решил объединить любимые франшизы с помощью модификации.
Скриншот © L!FE
Пользователь YouTube под ником WilianZilv выложил ролик, в котором показал необычную модификацию для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ней главного героя Линка заменили на Си Джея, протагониста культовой GTA: San Andreas.
Модификация меняет только модель персонажа, всё остальное остаётся таким же, как и в оригинальной игре. Благодаря движку Breath of the Wild с "мультяшной" стилизацией объектов, Си Джей выглядит так, будто он был в игре с самого начала.
Энтузиаст добавил протагониста GTA: San Andreas в последнюю The Legend of Zelda
Скриншот © L!FE
Для работы модификации, правда, The Legend of Zelda: Breath of the Wild нужно запустить в эмуляторе Wii U, что является нарушением лицензии разработчиков.