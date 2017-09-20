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Опубликовано 20 сентября 2017, 17:23

Объявлены системные требования Need for Speed Payback

EA опубликовала окончательные системные требования гоночной игры Need for Speed Payback.

Фото: &copy; Electronic Arts Inc.

Фото: © Electronic Arts Inc.

На сайте EA появились системные требования Need for Speed Payback от студии Ghost Games. При этом соответствие минимальным характеристикам будет гарантировать пользователю комфортную игру в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду, а рекомендуемые рассчитаны на разрешение 1080p и 60 кадров в секунду.

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Объявлены системные требования Need for Speed Payback

Фото: © Electronic Arts Inc.

Минимальные требования: операционная система Windows 7 или новее, процессор Intel i3 6300 или AMD FX 8150, 6 Гб оперативной памяти, 30 Гб свободного места на жёстком диске и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon HD 7850. В рекомендуемых требованиях числятся: Windows 10, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel i5 4690K или AMD FX 8350 и видеокарта AMD Radeon RX 480 4 Гб или NVIDIA GeForceGTX 1060 4 Гб.

Need for Speed Payback выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 10 ноября.

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