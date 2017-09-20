Объявлены системные требования Need for Speed Payback

На сайте EA появились системные требования Need for Speed Payback от студии Ghost Games. При этом соответствие минимальным характеристикам будет гарантировать пользователю комфортную игру в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду, а рекомендуемые рассчитаны на разрешение 1080p и 60 кадров в секунду.

Минимальные требования: операционная система Windows 7 или новее, процессор Intel i3 6300 или AMD FX 8150, 6 Гб оперативной памяти, 30 Гб свободного места на жёстком диске и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon HD 7850. В рекомендуемых требованиях числятся: Windows 10, 8 Гб оперативной памяти, процессор Intel i5 4690K или AMD FX 8350 и видеокарта AMD Radeon RX 480 4 Гб или NVIDIA GeForceGTX 1060 4 Гб.

Need for Speed Payback выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 10 ноября.