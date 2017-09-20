Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября 2017, 17:44

В игре по мотивам серии "Планета обезьян" будет мультиплеер

Авторы игры Planet of the Apes: Last Frontier рассказали о том, как будет реализован мультиплеерный режим.

Фото: &copy; planetoftheapes.wikia.com

Фото: © planetoftheapes.wikia.com

Planet of the Apes: Last Frontier станет сюжетной игрой, которая дополнит историю серии фильмов "Планета обезьян". В основном режиме игроку предстоит принимать решения, которые будут непосредственно влиять на развитие сюжета. Соответственно, в мультиплеере игровой процесс будет схожим.

image

В игре по мотивам серии "Планета обезьян" будет мультиплеер

Фото: © planetoftheapes.wikia.com

Разработчики из The Imaginarium Studios рассказали, что в Planet of the Apes: Last Frontier сможет играть одновременно до четырёх игроков. Им предстоит постоянно голосовать за один из двух предложенных вариантов действий героев. В случае если голоса поделятся поровну, у пользователей будет немного времени на то, чтобы прийти к единому решению. Также разработчики сообщают, что в игре будет право вето, но пока не совсем ясно, как именно оно работает.

Planet of the Apes: Last Frontier выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже этой осенью.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar