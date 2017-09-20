В Госдуме предложили распределять между россиянами часть нефтяных доходов

Получателями доли прибыли от недр предлагается в первую очередь сделать официально работающих граждан и пенсионеров.

Депутаты от партии КПРФ вынесли на рассмотрение Госдумы законопроект о распределении части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых. Соответствующий документ размещён на сайте Госдумы.

Согласно инициативе, между гражданами Российской Федерации должны распределяться части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых. За первый год предлагается разделение 20% доходов с ежегодным ростом на 2%.

— В случае своевременного принятия проекта федерального закона... каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около десяти тысяч рублей, — говорится в документе.

Категории лиц, подпадающих под действие законопроекта, — граждане, официально работавшие не менее девяти месяцев соответствующего фингода или состоявшие на учёте в службе занятости и не получавшие в эти периоды пособие по безработице, а также пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

Правительство РФ не поддержало проект. Там отметили, что распределение доходов федерального бюджета выходит за пределы закона о недрах и относится к регулированию бюджетного законодательства. Ведомство также отметило, что часть полученной прибыли уже расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина.