Госдума утвердила введение tax free в России

Поправки вступят в силу 1 января и будут действовать для граждан государств, не входящих в ЕврАзЭС.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free. С 1 января следующего года иностранные граждане смогут обратно получать НДС с купленных ими в России товаров. Соответствующая статья появится в Налоговом кодексе РФ.

Впрочем, нововведение коснётся только граждан государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для того чтобы вернуть свои деньги, иностранцу необходимо будет получить при покупке специальный чек tax free, а при вывозе товара поставить на него печать у сотрудников таможни.

Возмещение можно будет получить двумя способами: через оператора, который берёт на себя взаимодействие с магазином, или напрямую через магазин, участвующий в этой системе.