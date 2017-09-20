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Опубликовано 20 сентября 2017, 20:37

Госдума утвердила введение tax free в России

Фото: &copy;&nbsp;flickr /&nbsp;ehrenbergkommunikation

Фото: © flickr / ehrenbergkommunikation

Поправки вступят в силу 1 января и будут действовать для граждан государств, не входящих в ЕврАзЭС.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России системы tax free. С 1 января следующего года иностранные граждане смогут обратно получать НДС с купленных ими в России товаров. Соответствующая статья появится в Налоговом кодексе РФ.

Впрочем, нововведение коснётся только граждан государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для того чтобы вернуть свои деньги, иностранцу необходимо будет получить при покупке специальный чек tax free, а при вывозе товара поставить на него печать у сотрудников таможни.

Возмещение можно будет получить двумя способами: через оператора, который берёт на себя взаимодействие с магазином, или напрямую через магазин, участвующий в этой системе.

Также законопроект предлагает установить нулевую ставку НДС на услуги, предоставляемые российскими компаниями иностранным гражданам.

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Иван Гусев
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