Избит главный тренер хорватского футбольного клуба "Динамо"

В результате происшествия у пострадавшего сломана рука. Мужчина самостоятельно вызвал полицию и медиков.

Главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо" из Хорватии Марио Цвитановича избили рядом с его домом. Нападавших было двое, на их лицах были надеты маски, а в руках преступники держали дубинки, рассказали в пресс-службе клуба.

На тренера напали, когда он шёл домой. Команда Марио Цветановича сыграла на гостевом матче Кубка Хорватии. В пресс-службе отметили, что пострадавший сумел вызвать скорую помощь и правоохранителей. Издание Jutarnji List сообщило, что у мужчины сломана левая рука.

Пресс-служба призвала полицию "проснуться и перестать игнорировать то, что происходит вокруг команды". В отделе сообщили, что на членов клуба уже совершали нападения. В августе пострадал президент загребского "Динамо" Здравко Мамич. В Боснии и Герцеговине ему выстрелили в ногу.