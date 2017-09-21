Релиз Vampyr от авторов Life is Strange задерживается

Выход ролевой игры про жизнь вампиров в Англии XX века Vampyr задерживается до весны 2018 года. Об этом заявили разработчики из студии Dontnod.

Изначально авторы планировали выпустить Vampyr уже в ноябре этого года, но в последнее время о проекте не было никаких новостей. Dontnod сообщила, что с трудом решилась на перенос, но команде необходимо больше времени, чтобы доработать игру. Французская студия не рассчитала свои силы: в Vampyr будет большой открытый мир — ранее Dontnod с таким не сталкивалась.

Vampyr выйдет на PC, PS4 и Xbox One.