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Опубликовано 21 сентября 2017, 10:03

Релиз Vampyr от авторов Life is Strange задерживается

Французская студия Dontnod официально объявила о переносе даты выхода ролевой игры Vampyr.

Фото: &copy; DONTNOD Studios

Фото: © DONTNOD Studios

Выход ролевой игры про жизнь вампиров в Англии XX века Vampyr задерживается до весны 2018 года. Об этом заявили разработчики из студии Dontnod.

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Релиз Vampyr от авторов Life is Strange задерживается

Фото: © DONTNOD Studios

Изначально авторы планировали выпустить Vampyr уже в ноябре этого года, но в последнее время о проекте не было никаких новостей. Dontnod сообщила, что с трудом решилась на перенос, но команде необходимо больше времени, чтобы доработать игру. Французская студия не рассчитала свои силы: в Vampyr будет большой открытый мир — ранее Dontnod с таким не сталкивалась.

Vampyr выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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