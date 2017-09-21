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Опубликовано 21 сентября 2017, 10:27

В меню Nintendo Switch обнаружили секретную игру

Хакер случайно обнаружил, что во все Nintendo Switch встроен классический симулятор гольфа.

Энтузиаст, проводивший различные манипуляции с Nintendo Switch в поисках уязвимости системы, обнаружил, что на консоли есть секретная игра, ретро-симулятор гольфа с приставки NES. Оказалось, что таким способом Nintendo почтила память одного из президентов компании Сатору Иваты, который скончался летом 2015 года.

Гольф можно запустить на консоли только 11 июля — это дата смерти Сатору Иваты. После первоначальной настройки дату изменить нельзя, так что запустить игру сейчас можно только на новых устройствах, которые ещё не подключались к Сети. Также для запуска необходимо отсоединить контроллеры Joy Con и сымитировать ими фирменный жест Иваты: направить геймпады вперёд и вниз, а затем перевести их в вертикальное положение.

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В меню Nintendo Switch обнаружили секретную игру

Фото: © Кадр из видео YouTube/fire3element

При запуске гольфа пользователи могут услышать сообщение Сатору Иваты. Игра спрятана в главном меню Switch.

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Станислав Погорский
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