Вышел трейлер дополнения Not a Hero для Resident Evil 7

В Not a Hero игроки будут проходить совершенно новую сюжетную кампанию, не связанную напрямую с самой Resident Evil 7. Главным героем дополнения стал Крис Редфилд, ключевой персонаж франшизы. Capcom заметно изменила внешность персонажа, что вызвало смешанную реакцию у фанатов.

Not a Hero будет доступно уже 12 декабря, в тот же день состоится релиз Resident Evil 7 Gold Edition со всеми выпущенными дополнениями в комплекте.