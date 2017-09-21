Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября 2017, 10:54

Вышел трейлер дополнения Not a Hero для Resident Evil 7

Capcom показала дебютный трейлер сюжетного дополнения Not a Hero для Resident Evil 7.

В рамках выставки TGS 2017 компания Capcom впервые показала игровой процесс дополнения Not a Hero для хоррора Resident Evil 7.

В Not a Hero игроки будут проходить совершенно новую сюжетную кампанию, не связанную напрямую с самой Resident Evil 7. Главным героем дополнения стал Крис Редфилд, ключевой персонаж франшизы. Capcom заметно изменила внешность персонажа, что вызвало смешанную реакцию у фанатов.

image

Вышел трейлер дополнения Not a Hero для Resident Evil 7

Фото: © Flickr/Resident Evil

Not a Hero будет доступно уже 12 декабря, в тот же день состоится релиз Resident Evil 7 Gold Edition со всеми выпущенными дополнениями в комплекте.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • residentevil
  • capcom
  • residentevil7
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar