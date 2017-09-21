Вышел трейлер дополнения Not a Hero для Resident Evil 7
Capcom показала дебютный трейлер сюжетного дополнения Not a Hero для Resident Evil 7.
В рамках выставки TGS 2017 компания Capcom впервые показала игровой процесс дополнения Not a Hero для хоррора Resident Evil 7.
В Not a Hero игроки будут проходить совершенно новую сюжетную кампанию, не связанную напрямую с самой Resident Evil 7. Главным героем дополнения стал Крис Редфилд, ключевой персонаж франшизы. Capcom заметно изменила внешность персонажа, что вызвало смешанную реакцию у фанатов.
Вышел трейлер дополнения Not a Hero для Resident Evil 7
Фото: © Flickr/Resident Evil
Not a Hero будет доступно уже 12 декабря, в тот же день состоится релиз Resident Evil 7 Gold Edition со всеми выпущенными дополнениями в комплекте.