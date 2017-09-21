Square Enix показала игровой процесс Left Alive

Действие Left Alive разворачивается во вселенной франшизы Front Mission. Мир недалёкого будущего погряз в войне, а местом действия игры станет разрушенный мегаполис. В Left Alive будет три главных героя — под управлением игрока будут как пехотинцы, так и гигантские боевые роботы. Разработчики сообщают, что внешность персонажей нельзя менять, но будет возможность создавать для них новое оружие.