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Опубликовано 21 сентября 2017, 11:23

Square Enix показала игровой процесс Left Alive

Фото: &copy; SQUARE ENIX CO., LTD.

Фото: © SQUARE ENIX CO., LTD.

Компания Square Enix опубликовала ещё один ролик новой игры Left Alive, анонсированной на этой неделе.

На выставке TGS 2017 компания Square Enix представила новую игру, получившую название Left Alive. Непосредственно анонс проекта сопровождался небольшим тизером, но позже был показан и игровой процесс.

Действие Left Alive разворачивается во вселенной франшизы Front Mission. Мир недалёкого будущего погряз в войне, а местом действия игры станет разрушенный мегаполис. В Left Alive будет три главных героя — под управлением игрока будут как пехотинцы, так и гигантские боевые роботы. Разработчики сообщают, что внешность персонажей нельзя менять, но будет возможность создавать для них новое оружие.

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Square Enix показала игровой процесс Left Alive

Фото: © SQUARE ENIX CO., LTD.

Left Alive выйдет на PC и PS4 в 2018 году.

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Станислав Погорский
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