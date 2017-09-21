Авторы Conan Exiles начали работу над версией для PS4

Студия Funcom начала серию еженедельных дневников разработчиков, в которых команда будет рассказывать о том, чем занимаются авторы. Из первого дневника стало известно, что Funcom приступила к разработке PS4-версии Conan Exiles.

В переносе игры на PS4 студии помогает команда из Coconut Lizard — ранее она уже занималась разработкой другой консольной версии, для Xbox One. Последняя, к слову, получила пять обновлений с момента релиза, которые значительно улучшили производительность игры. Весь полученный опыт Funcom применит для PS4-версии: вероятно, её разработка дастся команде уже значительно легче.

Conan Exiles вышла на PC в начале этого года.