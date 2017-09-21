Мизулиной вернули её законопроект о запрете бэби-боксов

Сенатор предложила штрафовать или приостанавливать деятельность юридических лиц, которые несут ответственность за организацию "окон жизни".

Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей опять не принял законопроект, который предусматривает запрет на бэби-боксы. Документ вернули на доработку сенатору Елене Мизулиной, которая его внесла. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Ольга Окунева.

— Этот законопроект ранее вносился Еленой Мизулиной ещё в шестом созыве, мы его отклоняли, и при внесении его повторно Елена Мизулина не обратила внимания на изменения к требованиям по внесению законопроектов, поэтому проект закона возвращается автору, — сказала политик.

Весной Госдума отклонила предложение Елены Мизулиной ввести штрафы за установку бэби-боксов. Предполагалось, что нарушители будут выплачивать до пяти миллионов рублей. В проекте нынешнего закона предложено наказывать юридические лица, ответственные за создание и функционирование бэби-боксов. Сенатор предложила приостанавливать работу нарушителей на срок до 90 суток или штрафовать их на сумму от одного до пяти миллионов рублей.

Сенатор Елена Мизулина активно занимается вопросами детей и подростков. Недавно политик поддержала идею отдавать сирот только опекунам-родственникам.