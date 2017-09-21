Flappy Bird не будет работать на iOS 11

По словам разработчика, он прекратил поддержку Flappy Bird ещё в 2014 году, так что сейчас он просто напоминает об этом фанатам. Он признателен им за внимание, но всё равно не собирается развивать свою игру.

Спустя менее года после релиза Flappy Bird была скачана более 50 миллионов раз. В 2014 году Нгуен Ха Донг решил удалить приложение из App Store, заявив, что он "больше не может это выносить". С тех пор игра была доступна только на телефонах, где её успели загрузить до удаления из магазина. Также Flappy Bird породила тысячи игр-клонов, наводнивших App Store и Google Play.