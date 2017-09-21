Square Enix отчиталась о продажах NieR: Automata

Square Enix сообщила , что по всему миру продано более двух миллионов копий NieR: Automata. Компания уточнила, что речь идёт и о физических копиях, и о продажах в онлайн-магазинах.

Таким образом, за время, прошедшее с последнего финансового отчёта в апреле этого года, продажи NieR: Automata увеличились на миллион копий. По слухам, Square Enix уже ищет сотрудников для работы над проектом, связанным с серией NieR. Будет ли это дополнение или полноценное продолжение, пока не известно.

NieR: Automata доступна на PC и PS4.